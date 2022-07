Exxon mobil corp : Un bénéfice de 17,9 milliards de dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Exxon Mobil a annoncé aujourd'hui un bénéfice de 17,9 milliards de dollars et un flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 20 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2022, soit 4,21 dollars par action en supposant une dilution.



Les dépenses d'investissement et d'exploration ont atteint 4,6 milliards de dollars au deuxième trimestre et 9,5 milliards de dollars pour le premier semestre 2022.



'La clé de notre succès est l'investissement continu dans notre portefeuille avantageux, y compris la Guyane, le Permian, le GNL mondial, et dans nos produits à haute valeur ajoutée', a déclaré Darren Woods, président-directeur général.



'Nous contribuons à répondre à l'augmentation de la demande en augmentant notre capacité de raffinage d'environ 250 000 barils par jour au premier trimestre de 2023. Dans le même temps, nous soutenons la transition vers un avenir à plus faibles émissions, en développant notre portefeuille d'opportunités dans la capture et le stockage du carbone, les biocarburants et l'hydrogène.'



