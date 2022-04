Exxon mobil corp : Réduction des émissions de gaz à Gippsland

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil va réaliser des études préliminaires de conception technique afin de déterminer le potentiel de la capture et du stockage du carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de plusieurs industries dans le bassin de Gippsland.



Le centre de captage et de stockage du carbone du sud-est de l'Australie utiliserait initialement l'infrastructure existante pour stocker le CO2 dans le champ de Bream, au large de la côte de Gippsland, dans l'État de Victoria.



La société est en pourparlers avec les industries locales qui pourraient être intéressées par l'accès à la plateforme SEA CCS pour réduire les émissions de leurs activités.



Le projet est conçu pour capter jusqu'à 2 millions de tonnes métriques de CO2 par an. La plateforme SEA CCS pourrait être opérationnelle d'ici 2025.



' La collaboration avec d'autres industries est une étape importante pour débloquer les futures opportunités de capture et de stockage du carbone pour l'Australie, avec un potentiel de réduction à grande échelle dans les secteurs industriels les plus émetteurs ', a déclaré Joe Blommaert, président d'ExxonMobil Low Carbon Solutions.



