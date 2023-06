Exxon mobil corp : RBC dégrade son avis, objectif maintenu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a annoncé jeudi avoir dégradé son avis sur le titre ExxonMobil, qu'il ramène de 'surperformance' à 'performance sectorielle' avec un objectif de cours maintenu à 125 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire rappelle que le titre du géant pétrolier américain a fait mieux que ses pairs l'an dernier, un phénomène qu'il explique par la vigueur de ses marges de raffinage mais aussi par l'amélioration de ses perspectives en termes de flux de trésorerie disponible (FCF).



L'analyste déclare néanmoins s'attendre à ce que les marchés du pétrole et du gaz se montrent moins porteurs cette année qu'en 2022, ce qui le conduit à anticiper un ralentissement de la dynamique de résultats du groupe et donc à percevoir un profil risque/rendement plus équilibré sur la valeur.



