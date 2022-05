Exxon mobil corp : Présente ses ambitions de zéro émission

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé aujourd'hui son intention d'accroître la valeur pour les actionnaires en fournissant des solutions qui aident à répondre aux besoins mondiaux en énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique.



Les plans futurs comprennent des économies structurelles de 9 milliards de dollars par année d'ici 2023, par rapport à 2019, et plus de 15 milliards de dollars d'investissements jusqu'en 2027 dans des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils comprennent des investissements visant à réduire les émissions provenant des opérations de l'entreprise et à faire progresser des technologies essentielles telles que le captage et le stockage du carbone, l'hydrogène et les biocarburants, qui, ensemble, devraient se développer en marchés de plusieurs billions de dollars dans les décennies à venir.



Darren Woods, président du conseil et chef de la direction, a expliqué comment la stratégie de l'entreprise tire parti de ses capacités et de ses avantages concurrentiels lors de l'assemblée annuelle des actionnaires.



' Nous avons l'occasion de jouer un rôle de premier plan pour aider la société à atteindre ses ambitions de zéro émission nette et pour répondre à la demande mondiale croissante d'énergie et de produits essentiels ', a déclaré M. Woods.



' Les événements récents nous ont rappelé à quel point les marchés de l'énergie sont connectés à l'échelle mondiale. Ils ont également souligné l'importance de notre rôle dans la création de solutions durables qui améliorent la qualité de vie, tout en soutenant un avenir à faibles émissions. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.