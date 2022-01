Exxon mobil corp : Prend une participation de 49,9% dans Biojet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil prend une participation de 49,9% dans Biojet, une société norvégienne de biocarburants. Cette société réalise la conversion des déchets forestiers et de construction à base de bois en biocarburants et composants de biocarburants à faibles émissions.



Biojet prévoit de développer jusqu'à cinq installations pour produire les biocarburants et les composants de biocarburants. La production commerciale commencera en 2025 dans une usine qui sera construite à Follum, en Norvège.



L'accord permet à ExxonMobil d'acheter jusqu'à 3 millions de barils de produits par an, sur la base de la capacité potentielle de cinq installations.



' L'accord avec Biojet fait progresser les efforts d'ExxonMobil pour fournir des produits à faibles émissions pour le secteur des transports ', a déclaré Ian Carr, président d'ExxonMobil Fuels and Lubricants Company.



