Exxon mobil corp : Partenariat étendu avec Global Thermostat

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé lundi une extension de son partenariat avec Global Thermostat, un spécialiste du captage du dioxyde de carbone, après 12 mois d'essais techniques.



Le géant pétrolier américain explique avoir pris sa décision après avoir conduit toute une série d'études autour de la faisabilité et de la modulabilité de la technologie de Global Thermostat, qui consiste à récupérer directement le dioxyde de carbone dans l'atmosphère.



ExxonMobil et Global Thermostat, une entreprise créée en 2010, avaient conclu l'an dernier un accord visant à capter les émissions de gaz à effet de serre au sein des sources industrielles, en particulier au niveau des centrales électriques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EXXON MOBIL CORP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok