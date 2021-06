Exxon mobil corp : Nouvelle découverte dans le bloc Stabroek

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir fait une découverte à Longtail-3 dans le bloc Stabroek, au large de la Guyana. Le puits, situé à environ 3,5 kilomètres au sud du puits Longtail-1, a été foré dans plus de 1860 mètres de profondeur d'eau par le Stena DrillMAX.



'Longtail-3, combiné à notre récente découverte à Uaru-2, a le potentiel d'augmenter notre estimation des ressources dans le bloc Stabroek, démontrant ainsi une croissance supplémentaire de cette ressource de classe mondiale', explique ExxonMobil.



Le bloc Stabroek, couvrant 26.800 km2, est opéré par Esso Exploration and Production Guyana Limited (filiale d'ExxonMobil) qui détient une participation de 45%, aux côtés de Hess Guyana Exploration Ltd (30%) et CNOOC Petroleum Guyana Limited (25%).



