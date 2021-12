Exxon mobil corp : Neutralité CO2 visée dans le Bassin permien

(CercleFinance.com) - ExxonMobil s'est donné lundi comme objectif de parvenir à la neutralité carbone au niveau de ses activités dans le Bassin permien d'ici à 2030.



Le groupe pétrolier américain a annoncé qu'il comptait réduire ses émissions de gaz à effet de serre en s'appuyant notamment sur l'électrification de ses procédés de production.



Grâce à des technologies satellitaires et de capteurs au sol, Exxon compte en particulier réduire de plus de 75% le brûlage lié à l'exploitation dans la région d'ici à la fin de l'année par rapport à 2019.



Il pense ensuite totalement les supprimer avant la fin 2022.



