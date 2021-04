Exxon mobil corp : Mise sur le 'low carbon' pour se développer

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a publié aujourd'hui une présentation à destination des investisseurs détaillant sa stratégie visant à capitaliser sur ses ressources de pointe pour 'stimuler la croissance des bénéfices et des flux de trésorerie, maintenir un dividende élevé, réduire la dette et investir dans des technologies à faibles émissions.'



La présentation d'ExxonMobil met notamment en lumière la nouvelle activité ExxonMobil Low Carbon Solution dont l'objectif initial est de développer des technologies de captage et stockage du carbone (CSC), ainsi que l'hydrogène et les biocarburants avancés.



La demande pour ces technologies à faibles émissions pourrait créer des marchés de plusieurs billions de dollars d'ici 2040, estime même ExxonMobil.



La société a par ailleurs annoncé aujourd'hui une découverte de pétrole au puits Uaru-2 dans le bloc Stabroek, au large de la Guyane.

Uaru-2 s'ajoutera à l'estimation des ressources récupérables découvertes brutes précédemment annoncées pour le bloc, qui est actuellement estimée à environ 9 milliards de barils équivalent pétrole.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

