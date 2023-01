Exxon mobil corp : Le bénéfice dépasse les attentes au 4e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé mardi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à un environnement de marché jugé favorable et aux investissements que le groupe avait consentis durant la pandémie.



Sur le quatrième trimestre, son bénéfice net a augmenté à 12,75 milliards de dollars, soit 3,09 dollars par action, contre 8,87 milliard de dollars, soit 2,08 dollars par action, il y a un an.



Hors exceptionnels, le bénéfice ressort à 3,40 dollar par titre analystes attendaient en moyenne un BPA de 3,25 dollars.



Ces résultats meilleurs que prévu reflètent une hausse des volumes et une solide marge de raffinage, mais aussi des réductions de coûts qui ont permis de compenser la remontée des coûts de production, explique le groupe dans un communiqué.



Mais il existe quelques zones d'ombre, le flux de trésorerie opérationnel n'ayant pas atteint, à 17,6 milliards de dollars, le consensus qui visait 18,7 milliards.



Le groupe a par ailleurs accru son enveloppe consacrée aux rachats d'actions pour la porter à près de 35 milliards de dollars pour la période 2023-2024, un montant jugé sans surprise selon les professionnels.



'Les attentes du marché étaient relativement élevées avant la publication d'aujourd'hui', rappellent les équipes de RBC dans une note de réaction.



'En y ajoutant le programme de rachats d'actions et les projets d'investissements en ligne avec les attentes, ainsi que la décélération de la croissance dans le Bassin Permien, on pourrait assister à quelques prises de profits aujourd'hui', estime le broker canadien.



L'action évoluait sans grande direction mardi matin dans les transactions en avant-Bourse à Wall Street.



