Exxon mobil corp : Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé lundi sa recommandation sur ExxonMobil de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours porté de 45 à 55 dollars.



Dans une note de recherche consacrée au secteur pétrolier, le broker américain explique avoir revu à la hausse sa prévision moyenne sur la baril de Brent de 55 à 60 dollars pour ce qui concerne la période 2021-2024.



Cet environnement macroéconomique plus favorable constitue une bonne nouvelle pour la rémunération des actionnaires du groupe énergétique américain, estime Jefferies, qui reconnapit se voir ainsi priver d'un argument clé dans sa théorie d'investissement défavorable sur la valeur.



Ceci dit, le courtier estime que le dossier Chevron reste aujourd'hui plus séduisant, à la fois en raison du rendement de son flux de trésorerie disponible (FCF) et d'un potentiel de croissance plus élevé dans l'amont.



Malgré tout, Exxon comme Chevron restent l'un comme l'autre confrontés à des pressions grandissantes liées à la transition énergétique, rappelle Jefferies.



