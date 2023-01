Exxon mobil corp : Investissement dans le diesel 'vert' au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé hier que sa filiale canadienne Imperial Oil Ltd allait investir environ 560 millions de dollars dans la construction de la plus grande installation de diesel renouvelable du Canada.



Situé dans la raffinerie Strathcona, cette construction devrait permettre de produire 20000 barils de diesel renouvelable par jour, principalement à partir de matières premières d'origine locale, et permettre d'éviter le rejet de quelque 3 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année.



ExxonMobil précise que cette installation fait partie des plans de la société qui prévoit d'investir près de 17 milliards de dollars dans des initiatives à faibles émissions d'ici 2027.



La préparation du site et la construction initiale ayant déjà débuté ExxonMobil estime que la production de diesel renouvelable devrait démarrer à l'horizon 2025.





