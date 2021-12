Exxon mobil corp : Incendie à la raffinerie de Baytown

(CercleFinance.com) - Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi au sein de la raffinerie d'ExxonMobil à Baytown, située près de Houston (Texas), a indiqué ce matin le groupe pétrolier.



L'incendie, dont l'origine n'est pas encore déterminée, a été contenu par les services d'urgence officiant sur le site, assure Exxon, qui précise qu'à ce stade la qualité de l'air aux abords de l'usine n'a pas été affectée.



Construit en 2019, le complexe pétrochimique de Baytown est considéré comme l'un des plus grands au monde, avec un effectif de 7000 personnes, une superficie qui s'étend sur plus de 1600 hectares et une capacité de production de 584.000 barils par jour.



