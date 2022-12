Exxon mobil corp : Développe ses activités à Baton Rouge, Louisiane

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé aujourd'hui doubler sa production de polypropylène à Baton Rouge (Louisiane) grâce au démarrage d'une nouvelle unité de production au sein de son usine de polyoléfines.



Cette nouvelle unité augmente la capacité de production de polypropylène de 450 000 tonnes métriques par an, répondant à la demande croissante en plastiques hautes performances, légers et durables, notamment pour le secteur des pièces automobiles.



Le polypropylène, un polymère aux multiples applications, est également utilisé pour améliorer la sécurité et l'efficacité des produits du quotidien comme les masques médicaux et les emballages alimentaires, souligne ExxonMobil.



ExxonMobil précise compter plus de 5 500 employés et sous-traitants dans la région de Baton Rouge et indique que ses opérations représentent près d'un emploi sur dix dans la région.



