Exxon mobil corp : Deux représentants d'Engine No. 1 au conseil

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé hier soir l'élection à son conseil d'administration de deux représentants de l'investisseur activiste Engine No. 1.



Gregory J. Goff, un cadre de l'énergie pétrolière dont la nomination était proposée par le fonds d'investissement, fera ainsi son entrée au conseil, en compagnie de Kaisa Hietala, une spécialiste des énergies renouvelables elle aussi candidate d'Engine No. 1.



La nomination d'un troisième représentant d'Engine No. 1 a en revanche été rejetée.



Pour rappel, Engine No. 1 s'est fait connaître ces derniers mois en plaidant pour une 'réénergisation' d'ExxonMobil, qu'il voudrait voir mieux positionné en vue d'une création de valeur sur le long terme et du point de vue du développement durable.



