Exxon mobil corp : Deux nominations au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce l'arrivée de Michael Angelakis et Jeffrey Ubben à son conseil d'administration, faisant ainsi passer le nombre d'administrateurs à 13, dont 12 sont indépendants (parmi lesquels sept ont été nommés depuis 2016).



Ancien vice-président et directeur financier de Comcast, Michael Angelakis est fondateur et PDG d'Atairos, une société d'investissement stratégique indépendante pour le soutien aux entreprises de croissance dans tout un éventail de secteurs.



Jeffrey Ubben a cofondé Inclusive Capital Partners, une société d'investissement basée à San Francisco, 'axée sur l'augmentation de la valeur pour les actionnaires et la promotion de saines pratiques environnementales, sociales et de gouvernance'.



