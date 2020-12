Exxon mobil corp : Des ambitions renforcées au niveau des émissions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil s'est engagé lundi à accroître ses efforts visant à réduire ses émissions polluantes d'ici 2025, notamment en ce qui concerne ses émissions de méthane et le brûlage de gaz.



La compagnie américaine prévoit en particulier d'abaisser de 15% à 20% les émissions de gaz à effet de serre de ses activités amont (exploration et production) par rapport à leurs niveaux de 2016.



Exxon compte aussi faire chuter de 40% à 50% l'intensité de l'utilisation du méthane au cours des cinq prochaines années et de 35% à 45% le recours au brûlage au niveau de ses activités mondiales.



Plus généralement, le groupe a prévu de mettre fin au brûlage du gaz sur ses sites à horizon 2030, un objectif qui se situe en ligne avec une initiative mise en place par par la Banque Mondiale.



La société pétrolière et gazière, qui précise que tous ces engagements sont conformes aux objectifs établis dans le cadre de l'Accord de Paris, dit également vouloir continuer à investir dans les technologies à faibles émissions de gaz à effet de serre, comme la capture du carbone, l'optimisation des processus de fabrication et les biocarburants.



