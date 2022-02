Exxon mobil corp : Démarrage de Liza Phase 2 en Guyana

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir démarré la production du deuxième développement pétrolier offshore sur le bloc Stabroek, Liza Phase 2, portant la capacité de production totale en Guyana à plus de 340.000 barils par jour en seulement sept ans depuis la première découverte.



La production du navire FSPO Liza Unity atteindra 220.000 barils de pétrole par jour plus tard cette année. La base de ressources récupérables du bloc Stabroek est actuellement estimée à plus de 10 milliards de barils équivalent pétrole.



ExxonMobil prévoit que quatre FPSO d'une capacité de plus de 800.000 barils par jour seront en service sur le bloc Stabroek d'ici la fin de l'année 2025. Plus de 3.500 Guyanais participent actuellement aux activités du groupe dans ce pays.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

