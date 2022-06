Exxon mobil corp : Coopération autour du stockage du carbone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce que sa filiale XTO Netherlands a signé un accord de coopération avec Neptune Energy, Rosewood Exploration et EBN Capital dans le cadre du projet L10, soit la capture et le stockage de carbone (CSC) dans les eaux néerlandaises de la mer du Nord.



L'accord permet de rassembler les capacités technico-commerciales des signataires nécessaires à la création d'une offre de stockage de carbone robuste, à destination des clients industriels du secteur néerlandais.



Cet accord doit permettre de faire passer le projet au stade 'FEED' d'ici à la fin de l'année, le FEED (Front-End Engineering Design) couvrant l'ingénierie de base ( à savoir bilans matière, bilans thermiques, listes de lignes et d'équipement, spécifications...)



'Cet accord de coopération est une étape importante pour le développement du projet L10 exploité par Neptune, projet qui s'inscrit dans le cadre de notre stratégie plus ambitieuse que le zéro-net, l'idée étant de stocker davantage de carbone que la quantité émise par nos opérations (scope 1) et par nos produits vendus (scope3) d'ici à 2030', explique en substance le directeur général de Neptune Energy aux Pays-Bas, Lex de Groot.



'Cette prochaine étape importante nous permettra de développer conjointement l'une des plus grandes installations de CSC en mer du Nord', conclut-il.



