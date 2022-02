Exxon mobil corp : Cession dans les eaux peu profondes du Nigeria

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de céder Mobil Producing Nigeria, sa filiale de production pétrolière en eaux peu profondes, à Seplat Energy, une société nigériane indépendante.



Après cette transaction, ExxonMobil conservera néanmoins une présence 'significative' dans la production pétrolières en eaux profondes dans le pays à travers ses participations dans les projets Erha, Usan et Bonga détenues à travers la filiale Esso Exploration and Production Nigeria.



Les termes financiers de la cession n'ont pas été dévoilés.



