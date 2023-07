Exxon mobil corp : BPA plus que divisé par deux au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - La compagnie pétro-gazière ExxonMobil publie un bénéfice net hors éléments exceptionnels de près de 7,9 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, soit 1,94 dollar par action, à comparer à un BPA ajusté de 4,14 dollars un an auparavant.



Si 'la baisse des prix de gaz naturel et des marges de raffinage a eu une incidence négative sur les profits', le groupe revendique 'une production trimestrielle record dans le Permien et en Guyana, démontrant une excellente performance opérationnelle'.



'Les bénéfices ont totalisé plus de 19 milliards de dollars au cours du premier semestre, et nous sommes sur la bonne voie pour réduire structurellement les coûts de neuf milliards à la fin de l'exercice par rapport à 2019', souligne son PDG Darren Woods.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel