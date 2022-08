Exxon mobil corp : BofA rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé lundi relever son objectif de cours sur ExxonMobil, qui passe de 120 à 123 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude parue dans la matinée, la banque d'affaires souligne que le groupe pétrolier américain semble enfin tirer parti de six années d'investissements, qui lui ont permis d'améliorer son levier opérationnel, notamment dans l'aval.



D'après BofA, la 'major' pourrait même se décider à accélérer ses rachats d'actions une fois que sa trésorerie atteindra la zone des 20-30 milliards de dollars, peut-être dès le troisième trimestre de cette année.



Pour la firme new-yorkaise, ExxonMobil se trouve aujourd'hui dans l'une des meilleures configurations de croissance dans laquelle il s'est trouvée depuis 20 ans à la faveur des investissements réalisés durant la phase de ralentissement du marché.



'ExxonMobil reste depuis longtemps et demeure toujours notre meilleure idée (dans le secteur)', résument les analystes.



