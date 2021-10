Exxon mobil corp : Bénéfice meilleur que prévu au 3ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a dévoilé vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes du marché, le groupe pétrolier américain ayant déclaré avoir profité de l'amélioration de la demande.



Les résultats du troisième trimestre ont bénéficié de la hausse du prix des hydrocarbures, qui a soutenu à son tour son activité de raffinage, dont les marges ont augmenté.



Le bénéfice trimestriel du groupe ressort à 6,75 milliards de dollars, soit 1,57 dollar par action, contre une perte de 680 millions de dollars, ou 15 cents l'action, un an auparavant.



Le consensus des analystes de Wall Street prévoyait de son côté un BPA de 1,50 dollar.



Le bénéfice de la branche d'exploration et production a représenté 3,95 milliards de dollars, tandis que celui de la division de raffinage a atteint 1,25 milliard de dollars, en forte hausse sur un an.



L'activité de chimie a, elle, généré, un profit de 2,14 milliards de dollars.



Le groupe texan a indiqué que sa production de pétrole et de gaz avait malgré tout baissé de 2% par rapport à l'année précédente, à moins de 3,7 millions de barils équivalent pétrole par jour.



Exxon a également annoncé prévoir le lancement, l'an prochain, d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars sur 12-24 mois et s'est dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs de réductions des émissions de CO2 à horizon 2025 dès la fin de l'année.



Après ces annonces, le titre progressait de 1,5% en cotations avant-Bourse vendredi matin.



