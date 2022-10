Exxon mobil corp : Bénéfice de 19.7 Mds$ au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce un bénéfice de 19,7 Mds$ au titre du 3e trimestre, contre 6,7 Mds$ un an plus tôt à la même période.

Le BPA ressort ainsi à 4,68$ contre 1,57$ un an plus tôt, soit pratiquement multiplié par 3.



Les dépenses en capital et d'exploration se sont élevées à 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre, portant les investissements depuis le début de l'année 2022 à 15,2 milliards de dollars, conformément aux prévisions pour l'année complète de 21 à 24 milliards de dollars.



'Les investissements que nous avons faits, même pendant la pandémie, nous ont permis d'augmenter la production pour répondre aux besoins des consommateurs. Le contrôle rigoureux des coûts et la croissance des produits pétroliers et chimiques à marge plus élevée ont également contribué à la croissance des bénéfices et des flux de trésorerie au cours du trimestre', indique Darren Woods, p.d.-g. d'ExxonMobil.



ExxonMobil ajoute par ailleurs avoir atteint le meilleur débit de raffinage trimestriel jamais enregistré en Amérique du Nord et le plus élevé au monde depuis 2008.



