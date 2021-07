Exxon mobil corp : Achèvement d'un projet avec SABIC au Texas

(CercleFinance.com) - ExxonMobil et SABIC annoncent que leur coentreprise Gulf Coast Growth Ventures, située près de Corpus Christi (Texas), a achevé une unité de monoéthylène glycol et deux unités de polyéthylène, dont les produits seront utilisés dans le médical, l'automobile et l'emballage.



Le démarrage du projet devrait commencer plus tôt que prévu, probablement au quatrième trimestre 2021. Gulf Coast Growth Ventures est détenu à 50% par ExxonMobil et 50% par SABIC, avec le groupe énergétique américain comme exploitant du site.



