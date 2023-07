Exxon mobil corp : Accord pour acquérir Denbury

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Denbury, un développeur de solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CSC) et de récupération de pétrole, dans une transaction évaluée à 4,9 milliards de dollars.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Denbury recevront 0,84 action ExxonMobil pour chaque action Denbury, représentant une valeur de 89,45 dollars par action sur la base du cours de l'action du géant pétro-gazier de mercredi soir.



En plus des actifs CSC de Denbury, l'acquisition comprend les activités pétrolières et gazières de la côte du golfe du Mexique et des Rocheuses. Ces opérations consistent en des réserves prouvées totalisant plus de 200 millions de barils équivalent pétrole.



Les conseils d'administration ont approuvé à l'unanimité la transaction, qui est assujettie aux examens et approbations réglementaires habituels, ainsi qu'à l'approbation des actionnaires de Denbury. Elle devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.



