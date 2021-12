Exxon mobil corp : Accord avec Scepter pour la détection du méthane

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé lundi avoir scellé un accord avec Scepter en vue du déploiement de satellites chargés de détecter les émissions de méthane du groupe pétrolier américain.



Aux termes du partenariat, Scepter mettra en orbite ses premiers appareils en 2023, avec l'objectif de porter sa flotte de satellites à plus de 24 vaisseaux au cours des trois prochaines années.



D'après ExxonMobil, ce dispositif devrait être suffisant pour assurer la surveillance aérienne de la qualité de l'air au niveau de l'ensemble de ses activités mondiales.



ExxonMobil a annoncé la semaine dernière son intention de parvenir à la neutralité carbone en ce qui concerne ses activités dans le Bassin permien d'ici à 2030, un objectif qui repose notamment sur l'utilisation d'une technologie de suivi du méthane.



Plus globalement, le groupe compte réduire ses émissions de méthane de 30% à horizon 2030 par rapport à une base 2020.



