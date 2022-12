Exxon mobil corp : Deux arrivées au conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Exxon Mobil Corporation a annoncé aujourd'hui que Lawrence 'Larry' W. Kellner et John D. Harris II ont rejoint son conseil d'administration.



M. Kellner est l'ancien président-directeur général de Continental Airlines et l'actuel président du conseil d'administration de Boeing Company.



John D. Harris est l'ancien président-directeur général de Raytheon International Inc, une filiale à part entière de Raytheon Company.



' L'expérience de Larry Kellner dans l'industrie du transport aérien s'accompagne d'un accent sur la sécurité ', déclare Darren Woods, président et directeur général d'Exxon Mobil Corporation.



' John Harris a mené d'importantes transformations commerciales pour libérer de la valeur et de nouveaux marchés à l'échelle internationale et apporte une compréhension rare du rôle de la technologie et de la politique gouvernementale ', ajoute Darren Woods.



Le conseil d'ExxonMobil est passé à 13 administrateurs, dont 12 sont indépendants. Ces dernières années, la société a ajouté au conseil des compétences en matière de climatologie, d'industrie énergétique, de gestion des actifs et des risques, et d'allocation de capital.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.