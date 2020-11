Eutelsat communic. : Signe un contrat avec TIM d'environ 150 ME

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a signé un accord avec TIM pour la vente de capacité sur les satellites Eutelsat Konnect et Konnect VHTS. Cet accord permettra aux foyers italiens, même ceux vivant dans les zones les plus isolées, de bénéficier du très haut débit fixe par satellite à partir de janvier 2021.



Cet accord pluriannuel devrait représenter une valeur contractuelle totale de près de 150 millions d'euros pour Eutelsat.



TIM achètera la totalité de la capacité italienne sur le satellite Eutelsat Konnect, qui est entré en service en novembre, ainsi que la grande majorité de la capacité couvrant l'Italie sur le satellite suivant, Konnect VHTS, dès son entrée en service.



TIM disposera de droits exclusifs pour la distribution de la large bande en Italie sur ces satellites pendant toute la durée du contrat.



