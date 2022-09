Eutelsat communic. : Placement en orbite réussi pour Konnect VHTS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce que le satellite Eutelsat Konnect VHTS a été placé cette nuit avec succès en orbite de transfert géostationnaire par Arianespace à bord d'une fusée Ariane 5, depuis le Centre spatial de Kourou en Guyane française.



Satellite de très grande puissance construit par Thales Alenia Space, Eutelsat Konnect VHTS va permettre de proposer des services haut débit fixes et de connectivité mobile à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.



Ce satellite ultramoderne bénéficie déjà de l'engagement ferme de plusieurs acteurs majeurs du haut débit par satellite, notamment Orange en couverture de la France, Telecom Italia Mobile pour l'Italie et Thales Alenia Space pour des clients gouvernementaux.



