Eutelsat communic. : Partenariat avec Poulsat pour l'école à distance

(CercleFinance.com) - Eutelsat fait part d'un nouveau partenariat avec Poulsat permettant aux établissements scolaires situés en Afrique du Nord de bénéficier de services Internet à haut débit grâce à Eutelsat Advance, une solution innovante de réseau satellitaire en tant que service.



Initié par Poulsat et soutenu par la Banque mondiale, le projet de 'salle de classe numérique' prévoit de doter plus d'une centaine d'écoles d'une connexion Internet au cours des trois prochaines années pour soutenir l'enseignement à distance dans la région.



La solution Eutelsat Advance en bande Ka fait appel à des terminaux VSAT alimentés grâce à l'énergie solaire et reliés à des points d'accès WiFi en local et à des solutions cloud exclusives, ce qui permet aux enseignants et aux élèves de partager des fichiers en classe.



