Eutelsat communic. : Moody's a baissé ses perspectives

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a aujourd'hui baissé ses perspectives sur Eutelsat de stables à négatives. Moody's a également confirmé la notation de Baa3 à long terme d'Eutelsat et de Ba1 sur Eutelsat Communications.



' Le changement de perspective de stable à négative reflète les conditions difficiles du marché pour Eutelsat et d'autres opérateurs mondiaux de satellites avec une contraction continue du chiffre d'affaires en raison de l'érosion des prix ', a déclaré Ernesto Bisagno, vice-président de Moody's -

Senior Credit Officer et analyste principal pour Eutelsat.



' La confirmation de notation prend en compte les attentes de Moody's sur les capacités de l'entreprise pour maintenir des marges élevées et pour soutenir le flux de trésorerie, compensant en partie la pression sur les revenus' , ajoute Ernesto Bisagno.



