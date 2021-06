Eutelsat communic. : Lancement de la solution Eutelsat Advance

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce le lancement d'Eutelsat Advance, solution de réseaux planétaire 'offrant un accès illimité dans un monde marqué par l'impact puissant qu'exerce l'essor croissant de la numérisation sur les besoins en connectivité des entreprises'.



Ce service géré de bout en bout comprend l'interconnexion des réseaux, un portail de gestion et des interfaces API à destination des prestataires et de leurs clients, des services de connectivité terrestre, des capacités en bande Ku et Ka, ainsi que des terminaux satellitaires.



Commercialisé par le réseau de partenaires d'Eutelsat, il permet à ses clients de dynamiser leur portefeuille de services en étoffant la gamme de services qu'ils proposent, tout en s'appuyant sur les ressources en orbite d'Eutelsat et sur son réseau d'assistance 24/7.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel