Eutelsat communic. : Étend l'utilisation de l'Express Wi-Fi en Afrique

(CercleFinance.com) - Eutelsat étend l'utilisation de la plate-forme Express Wi-Fi en partenariat avec Facebook pour fournir des services haut débit par satellite dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne.



Avec Express Wi-Fi, Eutelsat vise à connecter des milliers de personnes dans des communautés rurales et mal desservies en République démocratique du Congo (RDC), au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie, au Kenya, à Madagascar, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Ghana et au Zimbabwe.



'Express Wi-Fi est une plateforme développée par Facebook Connectivity qui permet aux partenaires de créer, développer et monétiser leurs activités Wi-Fi de tout en fournissant à leurs clients un accès Internet rapide, abordable et fiable' indique le groupe.



Express Wi-Fi est utilisé dans plus de 30 pays, notamment sur de nombreux marchés asiatiques, sud-américains et africains, aidant des millions de personnes à se connecter en Wi-Fi.



