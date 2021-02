Eutelsat communic. : Contrat au Zimbabwe pour Konnect Africa

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications fait part de la signature avec TelOne (Pvt) Limited, l'un des principaux fournisseurs d'accès Internet du Zimbabwe, d'un accord-cadre portant sur la fourniture de services haut débit par satellite de grande qualité au Zimbabwe.



En vertu de cet accord pluriannuel conclu avec Konnect Africa, la branche haut débit d'Eutelsat, à compter de mars 2021, TelOne (Pvt) Limited s'appuiera sur le satellite Eutelsat Konnect pour acheminer le haut débit dans les zones rurales et isolées du pays.



Disposant d'une capacité de 75 Gbps en bande Ka à travers un réseau de 65 faisceaux, Eutelsat Konnect offre une couverture quasi-intégrale de l'Europe et de l'Afrique subsaharienne. Son entrée en service s'effectue progressivement depuis novembre 2020.



