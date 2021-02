Eutelsat communic. : Bien orienté après un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Eutelsat bondit de près de 7% après un relèvement de la borne basse de son objectif de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2020-21, désormais compris entre 1190 et 1220 millions d'euros (contre entre 1180 et 1220 millions auparavant).



L'opérateur de satellites publie un résultat net attribuable au groupe en baisse de 2,3% à 137 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, ainsi qu'une marge d'EBITDA de 76,7% (76,7% à taux constant) comparé à 77,8% un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires total semestriel ressort à 629 millions d'euros, en baisse de 1,3% (-1,6% sur une base comparable). Au 31 décembre 2020, son carnet de commandes s'établit à 4,4 milliards d'euros contre 4,1 milliards au 30 juin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel