Eutelsat communic. : Affecté par des arrêts en Russie et en Iran

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que des mesures restrictives adoptées par les instances de régulation françaises et européennes, amenant à la cessation des activités de diffusion de certaines chaînes en Russie et en Iran, entrainent un effet négatif sur ses objectifs financiers.



Au titre de son exercice 2022-23, il en attend ainsi des impacts négatifs cumulés entre 10 et 15 millions d'euros sur le chiffre d'affaires, et entre 15 et 20 millions d'euros sur l'EBITDA, prenant en compte les coûts et risques de recouvrement.



L'objectif de l'opérateur de satellites pour son exercice 2022-23 s'agissant du chiffre d'affaires des activités opérationnelles est ainsi mécaniquement ajusté, et est désormais compris entre 1.135 et 1.165 millions d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel