Eutelsat communic. : Accord de distribution avec Vox en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la conclusion avec l'opérateur de télécommunications sud-africain Vox, d'un accord de distribution pluriannuel afin d'élargir la connectivité des réseaux à haut débit à l'Afrique du Sud.



À compter du mois de juin, Vox pourra s'appuyer sur la puissance et la flexibilité opérationnelle d'Eutelsat Konnect, satellite à très haut débit de nouvelle génération, et sur la qualité de service d'Eutelsat, pour renforcer son portefeuille de clients satellitaires.



'Cet accord conforte notre leadership en tant que principal opérateur de services haut débit par satellite en Afrique du Sud et témoigne de l'attractivité qu'exerce le satellite Eutelsat Konnect dans la région', commente le directeur commercial Philippe Oliva.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel