Eutelsat communic. : A signé un contrat avec Global Eagle

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications et Global Eagle ont signé un contrat pluriannuel concernant des répéteurs en bande Ku supplémentaires.



Ces répéteurs permettent d'accroître la capacité destinée aux clients de Global Eagle opérant dans le domaine de l'aviation.



Nancy Walker, Vice-présidente commerciale de la division Connectivité aéronautique chez Global Eagle, a ajouté : ' Nos clients pourront rester connectés grâce à la capacité de plus de 50 satellites reliés par 28 téléports à travers le monde, ce qui se traduit par un service plus rapide et fiable pour leurs passagers. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel