Eutelsat communic. : A présenté ses capacités en orbite à l'OTAN

(CercleFinance.com) - Eutelsat et OneWeb ont présenté à l'OTAN leurs capacités en orbite géostationnaire et en orbite basse.



Des représentants de l'Agence d'information et de communication de l'OTAN (NCIA, NATO Communications and Information Agency) ont assisté à cette présentation.



'Cette présentation a permis aux membres de la délégation de l'OTAN de prendre la mesure des actions entreprises par les deux opérateurs pour mettre en place une architecture multi-orbite à même de proposer une connectivité alliant robustesse et résilience permettant la transmission de données et de services de télécommunications notamment spécialement pour des applications sensibles' indique le groupe.



À cette occasion, les deux partenaires ont rappelé leur rôle crucial dans la mise en oeuvre du concept de télécommunications par satellite (SATCOM) sécurisées, réactives, fiables et garanties développé par Eutelsat pour l'OTAN.



OneWeb a également présenté son écosystème de solutions visant à assurer une parfaite connectivité à travers son réseau mondial composé de plus de 600 satellites LEO.



