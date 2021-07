Europlasma : Premier accord industriel en vue pour la filiale d'Europlasma en Chine

(BFM Bourse) - Europlasma Environmental Technologies, filiale chinoise créée en 2020, a signé une lettre d'intention avec un métallurgiste en vue de la fourniture d'une unité de valorisation des déchets d'aluminium. Une campagne d'essais est prévue au troisième trimestre avant la conclusion d'un accord ferme.

Dans le sillage de l'établissement l'an dernier d'une filiale en Chine baptisée Europlasma Environmental Technologies, laquelle a noué un partenariat de recherche et de prototypage industriel sur le recyclage de déchets d’aluminium avec l’université Hangzhou Danzi (HDU, par laquelle est notamment passé Jack Ma), le groupe Europlasma a signé avec un métallurgiste chinois de la province de Jiangxi une lettre d’intention en vue de la fourniture d'ici mi-2023 d'une unité de dépollution et de valorisation des déchets d'aluminium.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La concrétisation d'un accord s'effectuera sous réserve du succès d’une seconde campagne de tests spécifiques aux déchets d’aluminium du métallurgiste programmée durant le troisième trimestre 2021. Aucun élément financier n'a été divulgué à ce stade.

Le flux de déchets entrants sera assuré par le métallurgiste, qui s’est engagé à confier au futur exploitant l’intégralité de ses déchets (crasses) d’aluminium sur toute la durée de l’exploitation, garantissant la rentabilité et la viabilité économique du site, explique Europlasma. Un accord avec les autorités locales visant à financer les installations est envisagé.

Vitrification de certaines ordures ménagères

Europlasma interviendra en qualité de fournisseur de technologie (dont il conserve la propriété exclusive) et sera maître d’œuvre de la construction de l’usine. Europlasma Environmental Technologies se verra "probablement" confier le contrat d’exploitation et le maintien en condition opérationnelle.

Intégralement détenue par le groupe français, Europlasma Environmental Technologies est dirigée par Pascal Gilbert et Xiaoming Zheng (respectivement directeur général et directeur général adjoint). L'objectif fixé est de produire et commercialiser un ensemble de solutions fondées sur des systèmes plasma à haute énergie, des unités clés en main pour le traitement des polluants ou encore des services de conseil et d'ingénierie. Outre la valorisation des déchets issus de l'industrie de l'aluminium, EET travaille sur des procédés de vitrification des cendres volantes, des déchets dangereux issus de l'incinération d'ordures ménagers (résidus d'épuration des fumées d'incinération d’ordures ménagères ou REFIOM).

L'annonce de la signature de cette lettre d'intention -la première en Chine- permettait au titre Europlasma d'accélérer de 5,52% à 0,47 euro vers 10h30 vendredi, valorisant l'entreprise un peu plus de 11 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse