Europcar mobility : Les actionnaires d'Europcar soulagés par la diminution des pertes

(BFM Bourse) - Désormais sous le contrôle de cinq fonds anglo-saxons, le loueur de véhicules poursuit son plan d'économies et réduit sa perte nette sur les trois premiers mois de l'année, toujours affectés par les restrictions de déplacement. Le titre rebondit et s'extirpe de son creux historique touché début mars.

Il faut prudence garder au moment d'évoquer le bout du tunnel pour le loueur de voitures Europcar, très durement affecté par la crise sanitaire et la paralyse des voyages qui en a découlé (mais en difficultés financières depuis plus longtemps encore). Passé sous le contrôle de ses créanciers en janvier en contrepartie de l'effacement de l'essentiel de sa dette (1,1 milliard sur 1,32 d'endettement net), le groupe affronte toujours sa pire crise depuis sa fondation -en 1949- et son activité demeure sévèrement touchée par les restrictions. Ses revenus se sont ainsi encore contractés de 36% (à 356 millions d'euros) par rapport à un premier trimestre 2020 déjà en recul de 10%, les restrictions ayant été instaurées à partir de mars.

"Sur le premier trimestre 2021, l'environnement des voyages et des loisirs est resté globalement difficile en Europe; les mesures de confinement, les restrictions de déplacements et les contraintes sanitaires strictes étant toujours en place" constate la directrice générale Caroline Parot, citée dans le communiqué.

"Dans le cadre de son adaptation des coûts [le plan d'économies, prévu avant la pandémie, a été poussé à un milliard d'euros sur l'année 2020, NDLR] pour atténuer l'impact de la crise sanitaire, le groupe a continué à faire preuve d'une stricte discipline, ce qui lui a permis d’abaisser à nouveau son point mort et de continuer à optimiser sa trésorerie" ajoute la dirigeante. Europcar a ainsi coupé dans sa flotte, descendant fin mars 2021 à 187.000 véhicules, soit -36% sur un an, ce qui lui permet de réduire sa perte nette à 76,7 millions, contre 105,2 millions un an auparavant (il avait essuyé une perte nette de 645 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2020).

Les pertes de revenus enregistrées sur l'activité voitures (-42,7%) et en particulier sur le segment loisirs (-53%) ont été partiellement compensées par la division Vans & Trucks du groupe, qui fait état d'une croissance de 7,6% de son chiffre d'affaires à 85 millions d'euros. Le groupe explique ceci par le dynamisme observé sur certains marchés, notamment en Australie, et en Nouvelle-Zélande, pays peu touchés par la pandémie, et aux Etats-Unis, où la campagne de vaccination est bien avancée.

Après avoir suspendu ses prévisions annuelles à l'issue du premier trimestre 2020, Europcar se montre une nouvelle fois prudent pour ses perspectives 2021, indiquant "ne pas être en mesure de donner une prévision chiffrée" sur l'exercice en cours "qui reste affecté par la pandémie en raison de campagnes de vaccination plus lentes que prévu et de la limitation du trafic aérien longue distance". Le groupe mise néanmoins sur une croissance de ses ventes, qui se sont pour rappel effondrées de 45% en 2020 (à 1,76 milliard).

En Bourse, le titre réagit très favorablement à cette publication trimestrielle, aidé par le relèvement du conseil de Société Générale de conserver à acheter, avec une cible fixée à 39 centimes d'euro. Vers 12h55, l'action Europcar enregistre la meilleure performance du SRD avec un bond de 10,6% à 34,7 centimes d'euro, ce qui constitue un plus haut depuis fin février pour le titre. Ce dernier lâche néanmoins 53,7% de sa valeur depuis le 1er janvier, et 96,4% sur 3 ans, lorsqu'il s'échangeait à plus de 12 euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse