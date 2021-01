Europcar mobility : Distingué pour sa performance ESG par EcoVadis

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility annonce être récompensé pour sa performance ESG en 2020 par l'agence de notation extra-financière EcoVadis : avec un score de 70/100, il progresse de six points et pour la première fois, reçoit la Médaille d'Or.



Dans le cadre de cette notation globale, les performances du groupe de location de véhicules ont atteint un excellent niveau notamment dans le domaine de la responsabilité environnementale, avec une note de 80/100.



Europcar rejoint ainsi les entreprises qui atteignent ce niveau de performance (5% des 75.000 entreprises notées). Dans le secteur 'location de véhicules automobiles' (203 entreprises), il se situe dans les 3% des entreprises les plus performantes.



