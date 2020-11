Europcar mobility : Vers une dilution, Oddo dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hier, Europcar a annoncé la conclusion d'un accord de principe avec ses créanciers en vue d'un plan global de restructuration financière.



Une augmentation de capital de l'ordre de 250 millions d'euros est prévue tandis que les obligations 2024 (600 ME) et 2026 (450 ME) seront converties en actions.



'Au final, ces opérations pourraient se traduire par la création de 4779 M de titres', anticipe Oddo qui s'attend donc à 'une dilution particulièrement importante'.



L'exercice de valorisation s'avère donc 'très délicat' poursuit l'analyste qui dégrade son opinion sur le titre, passant de 'neutre' à 'alléger'.

Oddo réduit également son objectif de cours à 0,45 euro, contre 2,20 euros précédemment.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.