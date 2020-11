Europcar mobility : Un broker dégrade son opinion, le titre perd 14%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Europcar Mobility Group plonge de plus de 14% à Paris, alors que ce matin, Oddo dégradait son opinion sur le titre, passant de 'neutre' à 'alléger'.



L'analyste rappelait notamment l'accord de principe passé hier entre le groupe et ses créanciers, en vue d'un plan global de restructuration financière.



Une augmentation de capital de l'ordre de 250 millions d'euros est prévue tandis que les obligations 2024 (600 ME) et 2026 (450 ME) seront converties en actions.



'Au final, ces opérations pourraient se traduire par la création de 4779 M de titres', anticipe Oddo qui s'attend donc à 'une dilution particulièrement importante' et à un exercice de valorisation 'très délicat'.



Oddo réduit ainsi son objectif de cours à 0,45 euro, contre 2,20 euros précédemment.



