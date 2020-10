Europcar mobility : Succès des consultations des porteurs obligataires

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce que ses consultations ont été conclues avec succès par la réception, le 13 octobre, de l'accord de la majorité requise des porteurs des émissions d'obligations senior 2024, d'obligations senior 2026 et d'obligations senior garanties.



Les supplemental indentures relatifs à ces titres, mettant en application les modifications proposées dans les consent solicitation statements, ont été signées à cette date. Europcar a l'intention de demander la nomination d'un mandataire ad hoc dès que possible.



