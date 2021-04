Europcar mobility : S&P relève sa note, le titre regagne du terrain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings a relevé vendredi soir sa notation à long terme sur Europcar Mobility Group, une note que l'agence assortit toutefois d'une perspective toujours 'négative'.



Dans un communiqué diffusé après la clôture du marché parisien, S&P indique avoir relevé la note d'émetteur du spécialiste de la location de voitures, la faisant passer à 'CCC+' contre 'SD' (défaut sélectif) jusqu'à présent.



L'agence justifie son relèvement par la restructuration financière opérée par le groupe, qui lui a permis à la fois de réduire son niveau d'endettement et d'améliorer trésorerie.



A la Bourse de Paris, l'action Europcar se reprenait d'environ 0,6% lundi matin après ce communiqué, même si le titre accuse encore un repli de plus de 63% depuis le début de l'année.



S&P explique par ailleurs s'attendre à une lourde consommation de trésorerie cette année en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la demande de location de voitures.



L'agence de notation attribue sa perspective 'négative' à la possibilité d'un risque de défaut au cours des six à 12 mois à venir, notamment du fait d'un redressement qui pourrait s'avérer plus lent que prévu ou d'une dégradation de la situation de trésorerie.



