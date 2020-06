Europcar mobility : Signe un partenariat avec Bureau Veritas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group et Bureau Veritas annoncent la signature d'un partenariat qui s'applique à l'intégralité du réseau d'agences d'Europcar Mobility Group.



' Son objectif est de veiller à ce que les mesures d'hygiène et de sécurité qui y sont appliquées (agences et véhicules) suivent les recommandations des autorités de santé, ainsi que les meilleurs protocoles en termes de nettoyage et de désinfection ' indique le groupe.



' Grâce à ce partenariat avec Bureau Veritas, nous créons les meilleures conditions possibles pour nous montrer à la hauteur de cet engagement et permettre à chacun de voyager avec nous en toute confiance. ' déclare Olivier Baldassari, Directeur des Pays et des Opérations, membre du Directoire d'Europcar Mobility Group.



