Europcar mobility : Serait proche d'un accord avec les banques

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 10% ce matin après avoir chuté de plus de 64% depuis le 1er janvier. Le Monde annonce ce matin qu'un accord serait proche avec les banques et Eurazeo, le principal actionnaire d'Europcar (29,9% du capital).



Selon les informations du Monde, le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), la cellule du Trésor qui s'occupe du soutien des grandes entreprises en difficulté, tente de trouver une solution pour aider le groupe.



Le groupe avait indiqué le 23 Mars que dès début mars, la chute du nombre de réservations s'est accélérée, d'abord en Italie, puis dans tous les autres grands marchés du Groupe en Europe (Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni), ainsi que, désormais, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Le Groupe a engagé un plan extraordinaire de réduction des coûts et de préservation de ses liquidités. Il a décidé une réduction du volume de la flotte et, en parallèle, les achats différés jusqu'à nouvel ordre, les renégociations de contrats, le chômage partiel et rapides ajustements de personnel partout où cela est possible, le gel total du CAPEX et l'arrêt de toute dépense opérationnelle considérée comme non-essentielle.



