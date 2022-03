Europcar mobility : Résultat net positif de 29 ME en 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 2.272 ME en 2021 à taux de change constant, en croissance de +28% par rapport à 2020 avec la répartition par trimestre suivante : -36% au 1er trimestre 2021, +89% au 2ème trimestre 2021, +45% au 3ème trimestre 2021 et +55% au 4ème trimestre 2021.



Le Corporate EBITDA s'est établi à 284 ME en 2021, contre une perte de -172 ME en 2020 et 369 ME en 2019 PF, se traduisant par une marge de 12,5 % pour l'exercice.



Le Groupe affiche un résultat net positif de 29 ME en 2021 contre -645ME à la même période l'année dernière. Le cash-flow d'exploitation du Groupe est redevenu positif à 92 ME en 2021, contre une consommation de trésorerie de -419ME en 2020.



' Le Groupe est confiant dans sa capacité à délivrer une croissance durable et rentable à long terme ' indique la direction.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel